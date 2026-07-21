Душа ще одного захисника України злетіла у Небеса. Жорстока війна обірвала життя Олександра Фоменка. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Навіки залишився в строю захисників України, наш земляк – захисник Фоменко Олександр Євгенович. Він помер 20 липня у Харківській області. Щирі співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна пам’ять», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.