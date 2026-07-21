

У день зустрічі тіла воїна, підполковника Сергія Ємельянова у Чорткові помер його батько. Подвійне горе для родини. Не витримало болю батьківське серце. Про це повідомив отець Володимир Заболотний.

«Ще до народження, його батькові приснились благоугодні мужі, що пеленали дитятко вогненними пеленами і кормили вогненним полум’ям… Не знаємо, який сон снився Твоєму батькові, котрий в день, коли Тебе привезли до рідного дому, відійшов до вічності, але в тому сні напевне було НЕБО…», – написав отець Володимир на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, підполковник Сергій Ємельянов очолював Чортківський РТЦК та СП у перші дні повномасштабної російсько-української війни. Згодом був переведений в одну із військових частин у зону бойових дій. У смутку та скорботі залишилась матір Героя, дружина, донька Марічка. На жаль, у день прощання відійшов до вічності батько Захисника.

Усі, хто знав Сергія, згадують про нього як відданого захисника України, професійного офіцера, надійного друга та людину, яка користувалася повагою серед побратимів. Зустріч тіла Героя відбулася у неділю, 19 липня, о 12:00 годині в Соборі верховних апостолів Петра та Павла.

Марія Маньовська: «Прекрасна ЛЮДИНА! Вічна і світла памʼять! Хай з Богом спочиває. Щирі співчуття батькам, дружині, донечці Марічці».

Володимир Томіцький: «Мав честь служити разом… Вічна і світла пам’ять . Спочивай з Богом. Співчуття рідним».

Ганна Бурак: «Світла і вічна пам’ять Герою України Сергію Вікторовичу! Твоя доброта, щирість, любов до ближніх і щира допомога, підтримка, коли була потрібна для інших, то було миттєво виконано! Дякую Богу, що мала можливість бути поряд, працювати з таким щирим, енергійним, виконавчим веселим, і таким залишишся у наших серцях! Нехай Господь Бог прийме твою душу у своє царство небесне і береже її . Щирі співчуття усім рідним і близьким, друзям і колегам».