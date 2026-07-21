У зоокутку парку Сопільче з’явилися нові мешканці. Два місяці тому тут народилося маленьке оленятко, а два тижні тому – ослик. Малюки вже впевнено бігають у вольєрі, тож усі охочі можуть спостерігати, як вони ростуть і знайомляться з навколишнім світом.

Наразі у зоокутку мешкає понад 70 тварин і птахів. Серед них – вівці, муфлони, буйвол, лами, поні, коні, осли, шотландська корова, олені, кози, косулі, лебеді, страус, гуси холмогори, казарки, павичі, фазани, а також декоративні породи курей.

«Запрошуємо тернополян і гостей міста завітати у парк Сопільче, щоб познайомитися з його мешканцями та побачити наймолодших із них.

Водночас працівники зоокутка просять відвідувачів не підгодовувати тварин, адже вони отримують збалансоване харчування відповідно до сезонного раціону. Також важливо дотримуватися тиші, не створювати гучного шуму та не підходити до вольєрів із собаками, щоб не лякати тварин», – наголошують у ТМР.