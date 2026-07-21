Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло повідомлення до чергової частини Чортківського райуправління поліції 20 липня о 15:14. Жителька села Бичківці заявила, що неподалік її села в аварію потрапив мотоцикліст.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що близько 13:00 місцевий житель, 2010 року народження, рухаючись мотоциклом KOVI польовою дорогою, потрапив у аварію й отримав тілесні ушкодження.



Хлопцеві надали меддопомогу буз госпіталізації. Поліцейські встановлюють причину автопригоди.



Поліцейські наголошують, що неповнолітні за кермом мотоциклів, мопедів чи електросамокатів – це ризик як для їхнього власного життя, так і для безпеки інших учасників дорожнього руху.



Пам’ятайте, купуючи дитині мотоцикл, піт байк чи швидкісний самокат, ви берете на себе відповідальність за її здоров’я та життя. Дозволяйте керувати транспортом лише тоді, коли дитина досягла законного віку, пройшла навчання та має необхідне захисне екіпірування.

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