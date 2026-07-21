Завдяки обладнанню, отриманому від Міністерства охорони здоров’я України, у Чортківській центральній міській лікарні розпочав роботу сучасний високочастотний рентген-діагностичний комплекс Ecoray HF-525 Plus.

Новий апарат забезпечує високу якість цифрових знімків при мінімальному променевому навантаженні на пацієнтів.

Кабінет облаштований відповідно до сучасних вимог: комфортна зона очікування, система кондиціонування, окрема кімната для роботи медичного персоналу та все необхідне для безпечного й зручного проведення обстежень.

Це вже третій рентген-апарат у лікарні, що дозволить значно скоротити час очікування на діагностику та підвищити доступність обстежень для пацієнтів.

Сучасне медичне обладнання — це інвестиція у своєчасну діагностику, ефективне лікування та якісну медичну допомогу для мешканців області, зазначили у Департаменті охорони здоров’я ОВА.