Військова служба – це величезний досвід, який може стати потужним стартом для цивільної кар’єри.

Якщо ви є ветераном чи ветеранкою, членом сім’ї ветерана чи полеглого Захисника чи Захисниці — у вас є право на безплатне навчання за державною програмою. Це – реальний шанс опанувати нову професію з нуля, підтягнути навички чи навіть здобути ступінь магістра.

Держава компенсує вартість професійного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Хто може скористатися програмою?

ветерани й ветеранки війни;

члени родин ветеранів та ветеранок, батьки;

особи, які мають особливі заслуги перед Україною та члени сімей таких осіб;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.

(До членів сімей належать дружина/чоловік, їх неповнолітні діти, діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років).

Що можна оплатити державним коштом?

Професійну підготовку, перепідготовку;

Здобуття нової спеціальності (на базі вже наявної освіти);

Підвищення кваліфікації;

Підтвердження кваліфікації через НАК;

Навчання підприємництву;

Навчання в магістратурі (за наявності диплома бакалавра).

Як скористатися програмою

Оберіть навчальний заклад.

Подайте заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування).

За результатами профорієнтації отримайте направлення на навчання до обраного закладу освіти.

Підпишіть тристоронній договір про надання послуг (структурний підрозділ з питань ветеранської політики / навчальний заклад / ветеран, ветеранка або член сім’ї).

Що робить структурний підрозділ

перевіряє документи;

реєструє заяву;

видає направлення на профорієнтацію та навчання;

укладає тристоронній договір про професійну адаптацію.

Додаткові корисні можливості

Державна служба зайнятості пропонує допомогу у профорієнтації, підборі вакансій та індивідуальний супровід після навчання (наприклад, допомогу в оформленні власного бізнесу). Для участі потрібно зареєструватися в центрі зайнятості.

Платформа «Кар’єра ветерана» (https://surl.lu/gjbwzx) — спеціальний ресурс, на якому зібрано вакансії від дружніх до ветеранів роботодавців. Також тут є конструктор резюме з технологією Military Tech Translator, який допомагає адаптувати військовий досвід під цивільні професії.

Посібник з адаптації резюме, який містить практичні поради, як правильно описати військові звання, навички та вид військ у цивільному резюме — https://surl.li/aqtvxc

Маєте питання?

Звертайтеся до профільних фахівців Мінветеранів за телефоном 063 035 54 68, або пишіть на: [email protected]

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.