Як скористатись програмою перекваліфікації для ветеранів та ветеранок
Військова служба – це величезний досвід, який може стати потужним стартом для цивільної кар’єри.
Якщо ви є ветераном чи ветеранкою, членом сім’ї ветерана чи полеглого Захисника чи Захисниці — у вас є право на безплатне навчання за державною програмою. Це – реальний шанс опанувати нову професію з нуля, підтягнути навички чи навіть здобути ступінь магістра.
Держава компенсує вартість професійного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
Хто може скористатися програмою?
ветерани й ветеранки війни;
члени родин ветеранів та ветеранок, батьки;
особи, які мають особливі заслуги перед Україною та члени сімей таких осіб;
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.
(До членів сімей належать дружина/чоловік, їх неповнолітні діти, діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років).
Що можна оплатити державним коштом?
Професійну підготовку, перепідготовку;
Здобуття нової спеціальності (на базі вже наявної освіти);
Підвищення кваліфікації;
Підтвердження кваліфікації через НАК;
Навчання підприємництву;
Навчання в магістратурі (за наявності диплома бакалавра).
Як скористатися програмою
Оберіть навчальний заклад.
Подайте заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування).
За результатами профорієнтації отримайте направлення на навчання до обраного закладу освіти.
Підпишіть тристоронній договір про надання послуг (структурний підрозділ з питань ветеранської політики / навчальний заклад / ветеран, ветеранка або член сім’ї).
Що робить структурний підрозділ
перевіряє документи;
реєструє заяву;
видає направлення на профорієнтацію та навчання;
укладає тристоронній договір про професійну адаптацію.
Додаткові корисні можливості
Державна служба зайнятості пропонує допомогу у профорієнтації, підборі вакансій та індивідуальний супровід після навчання (наприклад, допомогу в оформленні власного бізнесу). Для участі потрібно зареєструватися в центрі зайнятості.
Платформа «Кар’єра ветерана» (https://surl.lu/gjbwzx) — спеціальний ресурс, на якому зібрано вакансії від дружніх до ветеранів роботодавців. Також тут є конструктор резюме з технологією Military Tech Translator, який допомагає адаптувати військовий досвід під цивільні професії.
Посібник з адаптації резюме, який містить практичні поради, як правильно описати військові звання, навички та вид військ у цивільному резюме — https://surl.li/aqtvxc
Маєте питання?
Звертайтеся до профільних фахівців Мінветеранів за телефоном 063 035 54 68, або пишіть на: [email protected]
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.