Тернопільський обласний центр служби крові повідомив, що 20 грудня та 3 січня, які зазвичай є вихідними днями, цього року працюватиме у звичному режимі.

У центрі наголошують: донорська кров потрібна щодня. Вона необхідна для лікування військовослужбовців, пацієнтів лікарень, дітей, людей після важких травм та оперативних втручань.

«Якщо ви не мали змоги прийти у будні, скористайтеся нагодою», – зазначили у Тернопільському центрі служби крові.

Медики закликають жителів області ставати донорами, адже одна донація може врятувати одразу кілька життів.

Адреса: Тернопільський обласний центр служби крові, вул. Клінічна, 8.

