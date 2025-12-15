ЗУНУ – переможець міжнародного грантового конкурсу RITA «Зміни в регіоні»
Західноукраїнський національний університет, а саме кафедра фізичної реабілітації і спорту, здобув перемогу в престижному міжнародному грантовому конкурсі RITA «Зміни в регіоні» з проєктом «Polsko-Ukraińskie Regionalne Adaptacyjne Centra – VOL.3»!
Цей проєкт – це створення потужної мережі Академічних Центрів Адаптації по всій країні. Головна місія – надати комплексну підтримку людям, які цього найбільше потребують.
Центри працюватимуть над такими критично важливими напрямами:
Психічне здоров’я: фахова допомога та підтримка ментального благополуччя;
Фізична активність: впровадження ефективних програм для відновлення та зміцнення фізичного стану;
Соціальна інтеграція: допомога у поверненні до активного суспільного життя.
Для ЗУНУ цей проєкт є стратегічно важливим. Він дозволить впровадити найсучасніші та найефективніші практики для вирішення актуальних проблем, пов’язаних із ментальним і фізичним здоров’ям громадян на інституційному та регіональному рівнях. Університет стає ключовим регіональним хабом для інновацій у сфері реабілітації.
Важливо підкреслити, що головним модератором та координатором міжнародного проєкту виступає товариство AZS WSG – це забезпечить високий рівень організації та стратегічного управління нашим спільним зусиллям.
ЗУНУ реалізує проєкт у потужному консорціумі разом із провідними українськими та польськими вишами (за підтримки Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy).
До команди-переможців проєкту увійшли:
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
Запорізький національний університет;
Міжнародний економіко-гуманітарний університет (Рівне);
Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ)
Харківська державна академія фізичної культури та спорту.
Проєкт співфінансується Польсько-американським Фондом свободи в межах програми «RITA – Przemiany w regionie».