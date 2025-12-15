Західноукраїнський національний університет, а саме кафедра фізичної реабілітації і спорту, здобув перемогу в престижному міжнародному грантовому конкурсі RITA «Зміни в регіоні» з проєктом «Polsko-Ukraińskie Regionalne Adaptacyjne Centra – VOL.3»!

Цей проєкт – це створення потужної мережі Академічних Центрів Адаптації по всій країні. Головна місія – надати комплексну підтримку людям, які цього найбільше потребують.

Центри працюватимуть над такими критично важливими напрямами:

Психічне здоров’я: фахова допомога та підтримка ментального благополуччя;

Фізична активність: впровадження ефективних програм для відновлення та зміцнення фізичного стану;

Соціальна інтеграція: допомога у поверненні до активного суспільного життя.

Для ЗУНУ цей проєкт є стратегічно важливим. Він дозволить впровадити найсучасніші та найефективніші практики для вирішення актуальних проблем, пов’язаних із ментальним і фізичним здоров’ям громадян на інституційному та регіональному рівнях. Університет стає ключовим регіональним хабом для інновацій у сфері реабілітації.

Важливо підкреслити, що головним модератором та координатором міжнародного проєкту виступає товариство AZS WSG – це забезпечить високий рівень організації та стратегічного управління нашим спільним зусиллям.

ЗУНУ реалізує проєкт у потужному консорціумі разом із провідними українськими та польськими вишами (за підтримки Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy).

До команди-переможців проєкту увійшли:

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Запорізький національний університет;

Міжнародний економіко-гуманітарний університет (Рівне);

Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ)

Харківська державна академія фізичної культури та спорту.

Проєкт співфінансується Польсько-американським Фондом свободи в межах програми «RITA – Przemiany w regionie».

