Жителю Тернопільщини «світить» до десяти років тюрми за смерть сусіда
Жителю Монастириської громади загрожує до десяти років ув’язнення за смерть сусіда. Фігурант заподіяв тяжкі тілесні ушкодження пенсіонерові від яких останній помер, повідомили в обласній поліції.
У ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області встановили, що фігурант прийшов у гості до потерпілого – разом розпивали алкогольні напої. У нетверезому стані між чоловіками виникла суперечка і гість, маючи фізичну перевагу над господарем, завдав йому численних.
Завдані травми виявилися несумісні з життям. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з переломами кісток мозкового та лицевого черепа, крововиливами у речовину і під оболонки головного мозку. Зловмисника було затримано.
Обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо 54-річного підозрюваного слідчі скерували до суду. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.