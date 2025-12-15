Жителю Монастириської громади загрожує до десяти років ув’язнення за смерть сусіда. Фігурант заподіяв тяжкі тілесні ушкодження пенсіонерові від яких останній помер, повідомили в обласній поліції.



У ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області встановили, що фігурант прийшов у гості до потерпілого – разом розпивали алкогольні напої. У нетверезому стані між чоловіками виникла суперечка і гість, маючи фізичну перевагу над господарем, завдав йому численних.



Завдані травми виявилися несумісні з життям. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з переломами кісток мозкового та лицевого черепа, крововиливами у речовину і під оболонки головного мозку. Зловмисника було затримано.



Обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо 54-річного підозрюваного слідчі скерували до суду. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.





