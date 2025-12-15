Довгі місяці рідні чекали звістки з фронту. Вірили, надіялись… На жаль, стало відомо: тернополянин Петро Гулька загинув у січні цього року на Дніпропетровщині. Назавжди 35… Вічна та світла пам’ять захиснику України!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Гулька Петро Мирославович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 35-му році життя, виконуючи бойове завдання у Дніпропетровській області.

Петро вважався зниклим безвісти з 15 січня 2025 року.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

