Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 минулого тижня склала 402,0 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 4094 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень (08.12 – 14.12.2025 р.) кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, збільшилась на 3,6% (4094 випадки проти 3959). Чисельність дітей серед хворих склала 59,9% (2452 осіб), школярів – 62,8% (1540) від усіх захворілих дітей.

Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 3,7%, школярів – на 5,6%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 132 особи, із них 62 дитини (47%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 3,1% (госпіталізовано 132 проти 128).

За тиждень зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше за попередній тиждень на 12,5%.

