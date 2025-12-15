На Чортківщині гасили дві пожежі: одну з них – у багатоповерхівці
Протягом минулих вихідних підрозділи ДСНС ліквідували дві пожежі, врятувавши від вогню три будівлі.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, у селищі Заводське (Чортківський район) виникла пожежа у підвалі багатоквартирного будинку. Вогонь на площі 15 кв м знищив двері та сміття. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та врятували житлову будівлю.
А в Бучачі горіла господарська будівля на площі 50 кв м. Вогонь пошкодив стіни, вікна, двері, котел та речі. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося врятувати дві сусідні будівлі від перекидання полум’я.