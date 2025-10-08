Наше серце працює без перепочинку – щомиті перекачує кров і забезпечує життя всього організму. Проте роки, шкідливі звички та різноманітні малопомітні фактори поступово ушкоджують судини. Лікарі наголошують, а інтернет-портал Шостка.info нагадує: більшість серцево-судинних хвороб можна попередити, якщо вчасно виключити фактори ризику і контролювати стан здоров’я.

Атеросклероз: “тихий вбивця” судин

Атеросклероз – це хронічне ураження судин, коли на їхніх стінках накопичуються жири, передусім ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності – “поганий” холестерин).

Механізм розвитку атеросклерозу є таким:

Високий тиск, діабет, куріння та/або надлишок жирної їжі ушкоджують внутрішню оболонку судини. У “мікротріщини” проникають частинки ЛПНЩ і відкладаються там. Імунна система сприймає їх як загрозу та запускає запалення. Утворюється сполучна тканина – виникає бляшка. З часом бляшка росте, звужує судину та погіршує кровотік.

Небезпека полягає в тому, що атеросклероз може роками не давати симптомів. Відчутні прояви виникають лише тоді, коли просвіт судини перекритий наполовину чи більше, і часто це відбувається у вигляді інфаркту, інсульту чи тяжкого нападу стенокардії.

Як виявити ризик?

Найнадійніший спосіб – здати аналізи на ліпідний профіль (ліпідограма), які показують баланс “поганого” та “хорошого” холестерину і рівень тригліцеридів. Регулярний контроль допомагає виявити проблему ще до появи скарг і вчасно почати профілактику або лікування.

Хто у групі підвищеної небезпеки?

Люди із зайвою вагою та підвищеним тиском. Ожиріння та гіпертонія часто йдуть поруч і прискорюють розвиток уражень судин.

Прихильники жирної чи “швидкої” їжі, багатої на трансжири, сіль та цукор.

Пацієнти з діабетом, у яких високий рівень глюкози ушкоджує судини, особливо за наявності зайвої ваги чи гіпертонії.

Ті, хто регулярно вживають алкоголь: він підвищує тиск і рівень тригліцеридів.

Курці (включно з пасивними), адже чадний газ і нікотин руйнують стінки судин і “запускають” бляшкоутворення.

Для всіх цих категорій особливо важливо систематично перевіряти ліпідний профіль.

Ліпідний профіль: що до нього входить?

У лабораторії насамперед визначають:

загальний холестерин – сумарний показник усіх його фракцій;

– сумарний показник усіх його фракцій; ЛПНЩ (“поганий” холестерин) , що осідає на стінках судин;

, що осідає на стінках судин; ЛПДНЩ – переносники тригліцеридів, що також можуть брати участь у закупорці судин;

– переносники тригліцеридів, що також можуть брати участь у закупорці судин; ЛПВЩ (“хороший” холестерин) , що “збирає” надлишки ЛПНЩ та транспортує їх у печінку;

, що “збирає” надлишки ЛПНЩ та транспортує їх у печінку; тригліцериди – підвищення рівня цих жирів свідчить про ризик атеросклерозу.

Відхилення будь-якого з цих показників потребує негайної консультації лікаря.

Що можна змінити вже сьогодні?

Скорегувати харчування. Зменшити споживання насичених і трансжирів, солі та цукру. Перейти на середземноморську дієту чи дієту DASH, багату овочами, рибою та цільнозерновими продуктами.

Позбутися шкідливих звичок. Відмова від куріння й обмеження алкоголю швидко знижують навантаження на судини.

Стежити за показниками. Регулярно здавати ліпідний профіль, контролювати тиск і рівень глюкози.

Активність і відпочинок. Помірні фізичні навантаження, щоденні прогулянки та повноцінний сон не менше ніж 7 годин на добу підтримують судини у тонусі.

Висновок

Атеросклероз розвивається непомітно, але його можна попередити. Якщо у вашому житті присутні фактори ризику – зайва вага, куріння, неправильне харчування, діабет чи високий тиск – варто пройти тестування. Лабораторний аналіз – це простий та доступний крок, який реально може подовжити повноцінне життя на багато років.

