Населення Тернопільської області має мати безперервний та якісний доступ до медичних послуг, зокрема до щеплень від інфекційних хвороб.

Саме тому Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб запровадив програму виїздів вакцинальних автобусів у громади області. Її мета – підвищити охоплення імунізацією та зміцнити профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань серед жителів Тернопільщини.

У жовтні вакцинальні автобуси працюватимуть у таких громадах:

8 жовтня – Шумська ТГ (с. Тилявка, с. Жолобки);

9 жовтня – Бучацька ТГ (с. Старі Петликівці, с. Бобулинці, с. Білявинці);

9 жовтня – Збаразька ТГ (с. Добриводи);

15 жовтня – Золотопотіцька ТГ (с. Стінка, с. Космирин, с. Набережна, с. Млинки);

16 жовтня – Іванівська ТГ (с. Іванівка, с. Глещава, с. Лозівка);

22 жовтня – Лопушненська ТГ (с. Лопушне, с. Розтоки)

22 жовтня – Коропецька ТГ (с. Діброва, с. Вербка, с. Вістря);

29 жовтня – Монастириська ТГ (с. Маркова, с. Підлісне, с. Горожанка).

Окрім послуг з імунізації, мешканці громад зможуть отримати консультацію сімейного лікаря та пройти скринінгові обстеження для ранньої діагностики найпоширеніших неінфекційних хвороб.

Щеплення за Календарем є безоплатними.

У разі зміни маршруту чи відміни виїзду вакцинального автобуса про це повідомлять додатково на офіційній сторінці Центру у Facebook.

