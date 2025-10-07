Злітають в небо соколята. Зовсім юні. Ігор Кривогубець із села Нападівка Борсуківської громади загинув у 23 роки ще у грудні минулого року на Донеччині. А тепер повертається до рідної хати назавжди. На щиті. Вічна пам’ять тобі, Ігоре! Нехай у небесній обителі буде легко і світло твоїй юній душі…

«З глибоким сумом і болем повідомляємо про втрату нашого юного земляка – КРИВОГУБЦЯ Ігоря Вікторовича з села Нападівка (5 квітня 2001 року народження).

Старший стрілець, вірний військовій присязі, загинув 31 грудня 2024 року у бою за незалежність і свободу України. Виявивши незламність, стійкість і мужність, Ігор загинув під час виконання бойового (спеціального) завдання в районі населеного пункту Сонцівка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з невідомого напрямку.

Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося, що його життя обірвалося на фронті…

Світла пам’ять і вічна шана Герою, який віддав найдорожче – своє життя за мир і майбутнє України. Вічна пам’ять Захиснику!», – повідомили у Борсуківській громаді.

