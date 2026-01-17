Розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок, інформаційно-довідкових матеріалів тощо у невстановлених для цього місцях заборонено відповідно до «Правил благоустрою Чортківської міської територіальної громади».

Порушення «Правил благоустрою…» відповідно до 152 статті КУпАП тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн і на посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 грн, повідомили в міськраді.