Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову соціальну пільгу, якщо його місячна заробітна плата, отримана від одного роботодавця, не перевищує встановлений граничний розмір. Це передбачено до ст. 169 Податкового кодексу України. Такий розмір визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

У 2026 році граничний розмір заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги становить 4660,00 грн (3328,00 грн × 1,4).

Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, що її заробітна плата не перевищує зазначений граничний розмір.