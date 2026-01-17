Шевчук Тарас, учень Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького, продемонстрував високий рівень майстерності та здобув серію перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах мистецтв.

Як повідомили в ТМР, виступи юного музиканта принесли йому перші місця на таких престижних подіях, як Міжнародний багатожанровий конкурс мистецтв «Мотанка», Всеукраїнський багатожанровий конкурс «Чорнобривці», Міжнародний двотуровий конкурс «Янголи Різдва», Міжнародний конкурс «SANTA VISION» та Міжнародний двотуровий конкурс «Різдвяна галактика талантів».

Не менш вражаючим став виступ Тараса для міжнародного конкурсу «WINTER SYMPHONIE» (Німеччина), де він також здобув перше місце.

Крім того, юний музикант отримав друге місце на Міжнародному конкурсі мистецтв «Творчі генії сучасності» у Києві.

Викладачка Тараса – Тетяна Кузяєва.

Вітаємо талановитого тернополянина та його наставницю з перемогами та бажаємо підкорити ще не одну сцену.