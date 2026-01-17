Цьогоріч змінилася сума допомоги при народженні дитини. Окрім того, запроваджуються нові види державної допомоги сім’ям з дітьми та продовжують діяти вже відомі виплати на дитину. Оформити їх може один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає.

Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Сума допомоги при народженні дитини: що змінилося

Одноразова допомога при народженні дитини:

Раніше – 10 320 грн одноразово, далі – 860 грн упродовж 36 місяців, тепер – 50 000 грн одноразово.

«Пакунок малюка»

Раніше: 7 689 грн;

тепер: 8 451 грн.

Отримати «пакунок малюка» в натуральному вигляді (одяг, харчування тощо) або грошову компенсацію можна, як і раніше.

Нові види державної допомоги сім’ям з дітьми

У 2026 році впроваджено такі нові види допомоги:

у зв’язку з вагітністю та пологами (для безробітних) – 7 000 грн/місяць;

для догляду за дитиною до досягнення нею 1 року – 7 000 грн/місяць, а для дитини з інвалідністю – 10 500 грн/місяць.

Для догляду за дитиною «єЯсла» від 1 до 3 років (якщо мати або інший законний представник вийде на роботу після того, як дитині виповниться рік) – 8 000 грн/місяць, а для дитини з інвалідністю – 12 000 грн/місяць.

«Пакунок школяра»

Допомога учням першого класу – 5 000 грн на кожну дитину для придбання необхідного шкільного приладдя (канцелярських товарів), книжок, дитячого одягу та взуття, яке було запроваджено у 2025 році, надаватиметься і в 2026-у.