На дорогах Тернополя та області 27 та 29 березня працівники поліції зареєстрували чотири автопригоди. До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапило четверо осіб.

Три аварії трапилося в останню п’ятницю березня. Про травмованого чоловіка на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги. У ході перевірки працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що на трасі Стрий-Ізварине водій автомобіля BMW Е34 допустив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель Хмельницької області 1958 року народження. Чоловік перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Його з численними переломами та травмами госпіталізували до лікарні.

Ще одну аварію з потерпілими зареєстрували поліцейські в обласному центрі на вулиці Коновальця. Близько 17:45 24-річний тернополянин, керуючи електроскутером Fada FDEB, допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Renault Megane Scenic. Скутериста доправили до лікарні.

З важкими травмами до медзакладу бригада екстреної допомоги госпіталізувала чоловіка 1965 року народження. Пенсіонера в селі Мшанець збив водій автомобіля Fiat Doblo. Слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції з’ясовує причини аварії.

29 березня у Тернополя на вулиці Руська водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневри повороту, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan LF150-2E, яким керував неповнолітній.

У результаті удару потерпілого мотоцикліста з забоями та саднами доправили до лікарні. У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, повідомляє поліція Тернопільської області.