Сьогодні, у День залізничника, у Лановецькій громаді відбулася важлива історична подія – пам’ятне погашення «власної марки» та конверта, приурочене 110-ій річниці будівництва залізничної станції Ланівці.

Ця філателістична ініціатива стала не лише даниною історії, а й актом вшанування залізничної галузі.

Як повідомили у міській раді, ідея створення пам’ятного випуску належить Олегу Чернію.

Художник-дизайнер – Оксана Єднорович.

Відповідальний за друк – Михайло Тимошик.

«Будівництво залізничної станції «Ланівці» було розпочате у 1914 році. Пов’язаний цей факт був безпосередньо з подіями Першої світової війни. В 1915 році будівництво залізничної станції «Ланівці» було завершено. Це був простий дерев’яний зруб. А у 1916 році було введено в дію залізничну лінію Шепетівка – Ланівці- Збараж. В період Другої світової війни німецька окупаційна влада також використовувала станцію за призначенням. Новий залізничний вокзал в Ланівцях було побудовано в 1961 році, тоді ж добудовано станційні колії. В 2006 році було реконструйовано пасажирський будинок станції «Ланівці». На цей час на станції працює 17 осіб. Через станцію курсують приміські пасажирські перевезення, здійснюється відвантаження продукції», – поділилася цікавими фактами з історії Лановецької залізниці краєзнавиця та керівниця гуртка історичного краєзнавства Тетяна Лисак.

З вітальним словом до присутніх звернулася секретар міської ради Вікторія Хом’як, яка привітала залізничників із професійним святом та наголосила на важливості їхньої праці для України, особливо під час війни, коли саме залізниця стала справжнім рятівним шляхом для мільйонів людей, які евакуювалися з прифронтових регіонів, та засобом стабільного постачання необхідних вантажів.

До погашення поштової продукції також долучився заступник начальника станції «Тернопіль» Микола Шокало, який привітав колег зі святом та побажав, щоб кожен шлях був безпечним, а на кінцевій станції нас чекала заслужена Перемога.

Сьогоднішня подія нагадала, що історія – поруч із нами. Станція, збудована понад століття тому, тепер залишиться ще й на поштовій марці – маленькому символі великої любові до рідного краю.

