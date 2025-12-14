Гарна новина для жителів Товстенської громади.

Від сьогодні поїзд сполученням Рава-Руська – Коломия офіційно почав зупинятися на залізничній станції Товсте.

«Це важливий крок для покращення транспортного сполучення нашої громади, що зробить поїздки до Львова та інших населених пунктів зручнішими й доступнішими для жителів, студентів і гостей Товстенської громади.

Щиро дякуємо АТ «Укрзалізниця» за співпрацю, увагу до потреб громади та підтримку ініціатив, спрямованих на покращення якості пасажирських перевезень.

Дякуємо всім, хто долучився до вирішення цього питання.

Звертаємо увагу пасажирів: квитки на даний поїзд уже доступні для придбання.

Бажаємо пасажирам комфортних та безпечних подорожей!» – написали у Товстенській громаді.

Подобається це: Подобається Завантаження…