«Нині сержант може вирішувати набагато більше солдатських проблем, масштабованіше впливати на ситуацію. Вважаю, що зараз я на своїй посаді є головним радником, помічником командира з роботи із солдатами та сержантами… Я знаю, як мотивувати людей, бо я дихав цим повітрям, був на цих посадах, знаю цю мову» – каже нещодавно призначений на посаду головний сержант Командування Сил підтримки Збройних Сил України – майстер-сержант Дмитро Гайтко.

У війську він – з 1998 року, брав участь у миротворчій місії в Косові. У 2014-му став добровольцем до лав батальйону спеціального призначення при МВС, мав офіцерське звання.

У 2018-му став до лав ЗСУ на сержантську посаду. Каже: «Офіцером більше не хочу бути». Це була 44-та артилерійська бригада, дивізіон артилерійської розвідки, посада головного сержанта батареї. Відтоді лише сержантський корпус.

На початку 2023-го прийшов до лав 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, де за кілька місяців став на посаду головного сержанта бригади.

Дмитро Володимирович наголошує: важливо відчувати себе лідером.

«Я за собою веду. Не маю права дати слабинку, показати страх, навіть коли він є. Я повинен ухвалювати рішення, відповідаючи за своїх підлеглих. Повинен думати не тільки про себе, але й про тих, хто за мною».

В інтерв’ю для Інформагентство АрміяInform – про цінності сержантського корпусу, роль сержанта у бою та лідерство, яке не декларують, а доводять під час виконання бойових завдань.

https://armyinform.com.ua/…/strah-cze-normalno…/…

Подобається це: Подобається Завантаження…