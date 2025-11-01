Неподалік від водойми тернопільські патрульні виявили пораненого бобра. Тваринка не могла спиратися на задні лапки й безпорадно волочила їх по землі.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори обережно доставили бобра до ветеринарної клініки, де фахівці надали йому необхідну допомогу. Згодом його передали до ветеринарної клініки у Львові — для огляду та лікування.

Після рентгену з’ясувалося, що тварина має травму хребта, через яку задні лапки, на жаль, паралізовані. Зараз бобер перебуває під наглядом ветеринарів, проходить лікування й отримує все необхідне для відновлення.

“Дякуємо нашим колегам за небайдужість, людяність і готовність допомогти тим, хто потребує захисту — навіть якщо це не людина, а маленький мешканець дикої природи”, — йдеться у повідомленні патрульної служби.

