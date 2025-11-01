У Тернополі, на Микулинецькому кладовищі біля могил Січових Стрільців, хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув за Україну.

У заході взяли участь жителі Тернопільської громади, військові, поліцейські, рятувальники, представники духовенства та влади.

Священники відправили панахиду. А учасники заходу поклали квіти та гирлянди пам’яті до могил полеглих борців за волю України.

Створення Західно-Української Народної Республіки – є однією з найважливіших сторінок нашої історії. Проголошення ЗУНР стало сміливим кроком до утвердження української державності та яскравим свідченням незламної волі нашого народу до свободи й незалежності.

Фото: ДСНС.

