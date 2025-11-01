Останній місяць осені принесе українцям важливі нововведення – від оновлених правил оформлення відстрочки від мобілізації до нових умов для наших громадян у Польщі.

Finance.ua розповідає, які зміни чекають українців з 1 листопада.

Мобілізація та відстрочки

В Україні продовжили воєнний стан з 5 листопада 2025 року по 3 лютого 2026 року. У листопаді Міноборони не планує скорочувати або збільшувати обсяги мобілізації на військову службу в Україні.

З 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна буде у смартфоні через «Резерв+» або в ЦНАПі.

Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично – без повторних заяв і черг у ТЦК.

Державні виплати

Одержувачі окремих видів державної допомоги до 1 листопада 2025 року повинні пройти фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплат.

Йдеться про тих, хто станом на початок повномасштабного вторгнення перебував на обліку в органах соцзахисту на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Якщо після 24 лютого 2022 року вони не подавали заяву про продовження виплат на інших територіях, їм необхідно пройти ідентифікацію.

Як пройти ідентифікацію та кому необхідно це зробити — розповідали тут.

Курс валют

Зі слів фінансового аналітика Олексія Козирєва, НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро

Як звявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, після пів року відносного спокою на ринку очікується повільне, але поступове зростання курсу долара і євро, а тому коридори помітно зміняться.

Вартість долара коливатиметься в межах 41,8−42,5 грн;.

Євро коштуватиме в діапазоні 48,5−50 грн.

«Пакунок школяра»

За програмою «Пакунок школяра» родинам одноразово виплачується 5000 грн на кожного першокласника.

З 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна не лише на приладдя та одяг, а й на книги.

Цього року програма здійснення виплат триватиме до 15 листопада.

Тарифи на комунальні послуги

Підвищення тарифів на електроенергію для населення не планується щонайменше до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть4,32 грн за кВт⋅год.

Уряд зберіг пільгову ціну для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла:

за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме тариф 2,64 грн за кВт⋅год;

за обсяг, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Тарифи на тепло та гарячу воду також залишаться незмінними в опалювальному періоді 2025-2026 років.

Понад 98% домогосподарств, це більше ніж 12 мільйонів, отримують газ від ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Зміни для українців за кордоном

З 1 листопада Польща запроваджує певні зміни для українців, що стосуються житла. У табори для біженців заселятимуть лише вразливі групи населення:

дітей, які отримують допомогу в розмірі 15 злотих на день;

пенсіонерів, які отримують допомогу, як пенсію, у розмірі 15 злотих на день;

людей з інвалідністю без допомоги по пенсії.

Тимчасовий захист для українців у республіці діятиме до 4 березня 2026 року.

Фото з відкритих Інтернет-джерел.

