Болюча втрата у Підгаєцькій громаді: відійшов у вічність Володимир Большунов, колишній військовослужбовець. Вічна пам’ять!

«Маємо болючу втрату – відійшов у вічність Володимир Большунов, колишній військовослужбовець. Це сумна звістка для всіх нас.

Від свого імені та від імені усієї громади висловлюю щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Маємо пам’ятати: у час, коли Володимир служив, його участь допомогла зберегти життя іншого молодого Захисника. І це не можна забути», – написав міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Вічна пам’ять!

Подобається це: Подобається Завантаження…