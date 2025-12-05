У Тернополі син повідомив про смерть матері, але експерти виявили ознаки насильства



2 грудня близько опівночі на спецлінію поліції “102” надійшло повідомлення від мешканця Тернополя про смерть його матері. Чоловік розповів, що виявив 86-річну жінку без ознак життя у коридорі власної квартири. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході перевірки судмедексперти встановили, що жінка померла в результаті закритої черепно-мозкової травми. Такі пошкодження свідчили про отримання сильних ударів.

У ході слідчих дій співробітники поліції з’ясували, що до трагедії причетний син загиблої. За попередніми даними, між родичами виник словесний конфлікт, під час якого він завдав матері тяжкі тілесні ушкодження. Після цього чоловік сам зателефонував у поліцію та повідомив про смерть жінки, приховавши обставини події.

51-річного фігуранта затримали відповідно до статті 208 КПК України. Йому вже оголосили про підозру. Тернополянину слідчі поліції інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

