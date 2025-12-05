4 грудня близько 22:10 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку за участю кількох осіб на вулиці Чорновола.

“У соціальних мережах також з’явилося відео, на якому зафіксовано бійку. Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події”, — повідомили у ГУ НП у Тернопільській області.

Поліцейські опрацьовують відеоматеріали та встановлюють усіх осіб, причетних до події.

Триває перевірка.

Подобається це: Подобається Завантаження…