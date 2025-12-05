Молодий, красивий, мужній… Василь Валігура із села Комарівка на Кременеччині загинув ще на початку минулого року. Так довго чекали рідні свого Василя додому. І він повертається – на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо про трагічну звістку, що знову сколихнула Почаївську громаду. У жорстокій війні з російським окупантом, захищаючи свободу та незалежність України, загинув ще один наш Герой – житель села Комарівка, старший солдат ВАЛІГУРА Василь Сергійович.

Василь Сергійович, 1995 року народження, вважався зниклим безвісти. Проте, згідно з офіційним сповіщенням, стало відомо, що його життя обірвалося 13 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Часів Яр на Донеччині.

Оператор відділення управління командира батареї, він до останнього подиху залишався вірним військовій Присязі та Українському народові. Під час бойового зіткнення, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, Василь проявив неймовірну мужність, стійкість та героїзм.

Почаївська громада схиляє голови у скорботі. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Його подвиг, його жертовність заради нашого майбутнього назавжди залишаться в пам’яті та серцях земляків. Вічна слава і світла пам’ять Герою, який віддав найцінніше – своє життя – за вільну Україну», – повідомили у Почаївській міській раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…