У Тернополі відкрили нове приміщення Центру підтримки ветеранів та родин Героїв. Центр працює, щоб надати комплексний супровід ветеранам, сім’ям захисників і зниклих безвісти.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Комплексну допомогу надають 10 фахівців супроводу, 2 юристів, можна отримати консультацію адвоката. Також в центрі працює психолог, яка є ветеранкою.

«Комунальний заклад «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» працює у Тернополі понад рік. За цей час багато ветеранів зверталися сюди, тому Центр потребував власного повноцінного приміщення. За кошти бюджету громади облаштували таке приміщення з дотриманням всіх умов безбар’єрності. Завдання фахівців, які тут працюють – зібрати всі запити, що є у ветеранів і допомогти їх вирішити», – повідомили у міській раді.

Окрім консультацій, у «Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв» проводять заходи спортивного, культурно-мистецького, реабілітаційних та розважальних напрямків. Навчання, майстер-класи, екскурсійні поїздки та заходи для дітей ветеранів. При центрі створені ветеранський музичний гурт, ветеранський театр.

Ветеранський простір розташований за адресою вулиця Любомира Гузара, 1. Контакти центру: +38 050 501 85 24 або +38 068 696 69 43, пошта: VeterancentrTe@ukr.net

