Наближається різдвяно-новорічний період, а разом із ним – і сезон придбання хвойних дерев. Тож питання законної заготівлі та продажу новорічних ялинок у цей час стає особливо актуальним.

У природному заповіднику «Медобори» наголошують: купувати живі деревця потрібно лише у спеціальних місцях продажу та за наявності бирок зі штрихкодом, що підтверджує законність їхньої заготівлі та реалізації. Завдяки спеціальному онлайн-сервісу (open.ukrforest.com) можна перевірити походження придбаного деревця.

За незаконну рубку дерев хвойних порід порушників очікує адміністративна відповідальність: згідно ст.65 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» штраф на фізичних осіб в розмірі від 510 грн до 1020 грн, на посадових осіб – від 2550 грн до 5100 грн.

Додатково нараховуються збитки, завдані лісовому господарству, відповідно до «Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу», розмір яких за одне дерево залежить від діаметра стовбура.

Також за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут деревини може загрожувати ще й кримінальна відповідальність за статтею 246 ККУ.

Окрім того, за реалізацію новорічних ялинок без документів, що засвідчують законність набуття цих об’єктів рослинного звіту, встановлені штрафні санкції у відповідності до статті 88-1 КУпАП: штраф від до 510 грн до 1700 грн, за ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду, передбачено штраф від 1700 грн до 3655 грн.

По заповіднику видано наказ №58-З згідно якого, з метою недопущення самовільних рубок створено рейдові групи у складі працівників служби охорони заповідника та працівників поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…