Відбулася наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу «Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні».

Ініціатором та головним організатором уже традиційної щорічної конференції виступила кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу факультету економіки та управління ЗУНУ.

Відкрив конференцію та звернувся з вітальним словом до її учасників та гостей модератор заходу – в.о. завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, д.е.н., професор Руслан Августин. Також присутніх привітали декан факультету економіки та управління ЗУНУ, к.е.н., доцент Андрій Коцур та начальник науково-дослідної частини, д.е.н., професор Віта Семанюк.

На пленарному засіданні конференції виступили науковці та студенти: Олександр Загурський, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права імені академіка УАН о. Івана Луцького Університету Короля Данила, здобувач освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти ЗУНУ з доповіддю «Проблемні аспекти функціонування адміністративних комісій при виконавчих комітетах міських рад в умовах правового режиму воєнного стану». Андрій Павлишин, кандидат медичних наук, доцент, заслужений винахідник України, Експерт Міністерства освіти і науки України з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи, Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм за спеціальністю «Медицина», здобувач освітньо-професійної програми «Менеджмент закладів охорони здоров’я» на другому (магістерському) рівні вищої освіти ЗУНУ з доповіддю «Штучний інтелект в медицині». Зоряна Хоміцька, здобувачка освітньо-професійної програми «Управління персоналом» на другому (магістерському) рівні вищої освіти ЗУНУ, представила дослідження на тему «Конфлікти поколінь у сучасних організаціях: причини та методи подолання». Анастасія Зазуляк, здобувачка освітньо-професійної програми «Управління персоналом» на другому (магістерському) рівні вищої освіти ЗУНУ, виступила з доповіддю «Роль лідера в управлінні командою». Оксана Загородна, здобувачка освітньо-професійної програми «Управління персоналом» на другому (магістерському) рівні вищої освіти ЗУНУ, представила своє напрацювання на тему «Посилення нематеріальної мотивації персоналу в умовах сучасних викликів». Валентина Генсьор та Ілона Рибак, здобувачки освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ЗУНУ, виступили з доповіддю «Напрями удосконалення взаємодії місцевих органів влади та громадських організацій». Соломія Шпит, здобувачка освітньо-професійної програми «Менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ЗУНУ, виступила з доповіддю «Трансформація управлінських підходів вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану». Максим Сагатий, здобувач освітньо-професійної програми «Менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ЗУНУ, виступив з доповіддю: «Вплив інтернет-трендів на управління організаціями в умовах сучасних викликів». Мирослава Барабаш, здобувачка освітньо-професійної програми «Менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ЗУНУ, виступила з доповіддю: «Лідер нового покоління: управлінські компетенції в умовах цифрової трансформації».

Усі виступи учасників конференції відзначалися високою якістю наукового викладу, мали прикладний характер. Представлені різновекторні наукові доповіді підтвердили важливість проведення подібних заходів, які сприяють формуванню кваліфікованого фахівця в умовах викликів сьогодення.

Після завершення цих виступів було підбито підсумки роботи усіх секцій наукової конференції, за результатами якої сформовано збірник, що включає близько 150 тез доповідей. Усім учасникам заходу, які представили свої доповіді, вручено сертифікати та грамоти за участь і вагомий внесок у роботу конференції.

В.о. завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, д.е.н., професор Руслан Августин разом із професорсько-викладацьким колективом кафедри щиро дякують учасникам конференції за актуальні та цікаві теми, змістовні виступи, жваві дискусії та результативну співпрацю.

