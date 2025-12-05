Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що ця зима буде теплішою за норму.

Як пишуть синоптики, середня температура у грудні, січні та лютому перевищить кліматичні показники на 1,5-2 °C.

Більшість днів холодного сезону матимуть додатні відхилення від середньої добової температури.

Водночас синоптики попереджають про можливі короткочасні, але помітні похолодання тривалістю 3-7 днів. Під час таких періодів температура може опускатися до -5…-18 °C, а на півночі та в Карпатах – ще нижче. Найімовірніше, це відбуватиметься в січні та лютому.

Фахівці наголошують, що холодний сезон супроводжуватиметься різкими погодними коливаннями: від інтенсивних опадів до небезпечних і стихійних метеоявищ.

Подобається це: Подобається Завантаження…