Синоптики прогнозують теплу зиму з короткими морозними періодами
Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що ця зима буде теплішою за норму.
Як пишуть синоптики, середня температура у грудні, січні та лютому перевищить кліматичні показники на 1,5-2 °C.
Більшість днів холодного сезону матимуть додатні відхилення від середньої добової температури.
Водночас синоптики попереджають про можливі короткочасні, але помітні похолодання тривалістю 3-7 днів. Під час таких періодів температура може опускатися до -5…-18 °C, а на півночі та в Карпатах – ще нижче. Найімовірніше, це відбуватиметься в січні та лютому.
Фахівці наголошують, що холодний сезон супроводжуватиметься різкими погодними коливаннями: від інтенсивних опадів до небезпечних і стихійних метеоявищ.