У серпні 2024-го Петро Сегін прийняв свій останній бій на Донеччині. Тепер повертається додому на вічний спочинок… Проживав Петро у селі Мужилів Підгаєцької громади. Навчався в Тернополі. Після одруження переїхав до Івано-Франківська. Разом із дружиною виховував сина і доньку… ВІчна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого солдата Сегіна Петра – старшого стрільця-оператора 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу в/ч А4594.

Був мобілізований в липні 2024-го. Загинув 23 серпня 2024 року в районі н.п. Георгіївка Покровського району Донецької області.

Петро народився в місті Галич. У п’ятирічному віці втратив батька. Коли перейшов у сьомий клас, разом із родиною переїхав до села Мужилова – на батьківщину матері. Тут жив із бабусею та сестрою, тоді як мама була змушена виїхати за кордон.

Після закінчення 9 класу Мужилівської школи у 2003 році вступив до Центру професійно-технічної освіти в Тернополі. У 2008 році проходив службу у військах «Барс».

У 2011-ому одружився і переїхав до Івано-Франківська, де разом із дружиною виховував двох дітей – сина і доньку.

Панахида та похорон відбудуться в суботу, 6 грудня, у будинку смутку в Івано-Франківську.

Щирі співчуття рідним і близьким», – написали у Підгаєцькій міській раді.

На території Підгаєцької громади 6 грудня оголошено днем жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Петра Сегіна.

