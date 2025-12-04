Коли на Тернопільщині вимикатимуть світло 5 грудня (ГРАФІК)
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», 5 грудня на Тернопільщині діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71
В обленерго повідомили, що графік протягом доби може змінюватися. Необхідно слідкувати за оновленнями на офіційному сайті товариства.
Графік вимкнення світла 5 грудня:
06:00-09:00 2 черга
07:00-10:00 6 черга
09:00-12:00 4 черга
10:00-13:00 5 черга
12:00-15:00 1 черга
13:00-16:00 3 черга
15:00-17:00 2 черга
16:00-18:00 6 черга
17:00-19:00 4 черга
18:00-20:00 5 черга
19:00-22:00 1 черга.