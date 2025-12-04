Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», 5 грудня на Тернопільщині діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

В обленерго повідомили, що графік протягом доби може змінюватися. Необхідно слідкувати за оновленнями на офіційному сайті товариства.

Графік вимкнення світла 5 грудня:

06:00-09:00 2 черга

07:00-10:00 6 черга

09:00-12:00 4 черга

10:00-13:00 5 черга

12:00-15:00 1 черга

13:00-16:00 3 черга

15:00-17:00 2 черга

16:00-18:00 6 черга

17:00-19:00 4 черга

18:00-20:00 5 черга

19:00-22:00 1 черга.

