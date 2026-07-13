Нещасний випадок з летальними наслідками зареєстрували в обласному центрі працівники Тернопільського райуправління поліції.



10 липня на спецлінію чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Карпенка з вікна четвертого поверху випав чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Медикам врятувати життя 60-річного тернополянина не вдалося.



Експерт, який оглядав тіло, виявив тілесні ушкодження, характерні для падіння з висоти. Це підтвердила й судово-медична експертиза. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий через власну необережність випав з вікна.



За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.





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