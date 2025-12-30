У навчально-науковому центрі соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ відбувся захід у форматі антикризової наради, присвячений питанням ментального здоров’я та професійної стійкості працівників університету.

Присутнім було продемонстровано відеопрезентацію, яка узагальнила основні напрями роботи центру, реалізовані заходи та накопичений досвід у сфері психологічної підтримки університетської спільноти та громадськості.

Програма заходу поєднала психопросвітницький блок, інтерактивні практики та неформальне спілкування, що продемонструвало можливості центру як дієвого простору підтримки, відновлення та зміцнення резильєнтності в умовах тривалих викликів.

Окремими елементами програми стали творчі виступи третьокурсників соціально-гуманітарного факультету спеціальності “Психологія”, які у легкій формі відобразили виклики щоденної професійної діяльності та способи збереження психологічної стійкості.

Проведений захід підтвердив важливу роль центру резильєнтності у формуванні системи психологічної підтримки та професійної стійкості в університеті.

