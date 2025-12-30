Відбулася церемонія перепоховання останків двох вояків Української Повстанської Армії, загиблих у листопаді 1944 року під час бою з військами НКВД.

29 листопада 1944 року в районі сіл Лідихів та Будки (колишній Почаївський район) відбувся бій між підрозділами УПА та військами НКВД Почаївського й Кременецького гарнізонів. У результаті бою загинули 133 воїни УПА. Їхні тіла були поховані у кількох братських та поодиноких могилах у різних місцях.

Під час проведення пошукових та науково-ексгумаційних робіт було виявлено й ексгумовано групове поховання з останками двох осіб. Роботи здійснювало КП ЛОР «Доля» спільно з Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Чин перепоховання провели священники традиційних християнських конфесій.

«Воїнами світла були наші Герої-повстанці, які в 40-х роках минулого століття віддали свої життя в боротьбі з московськими загарбниками. Часи змінюються, але ворог залишається тим самим – жорстоким і підступним. Його зброя – страх і терор, які він сіє на нашій землі. Та саме це зростить його поразку. Ми обов’язково переможемо», – зазначив заступник начальника ОВА Павло Журба.

Вічна пам’ять борцям за волю України.

