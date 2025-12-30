На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 347,8 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3542 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Минулого тижня кількість захворілих ГРВІ зменшилась на 13,4% (3542 випадки проти 4092).

Кількість дітей серед хворих склала 56,6% (2005 осіб), школярів – 45,4% (910) від усіх захворілих дітей. Спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 17,2%, школярів – на 40,2%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 152 осіб, із них 94 дітей (61,8%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 4,8% (госпіталізовано 152 проти 145).

За тиждень зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше за попередній тиждень на 63,6% (4 випадки проти 11).

