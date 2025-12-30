Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини отримав від Українського Національного Об’єднання Канади (філія Торонто) гуманітарний контейнер із 440 коробками, загальною вагою 7 тонн.

«Цінний вантаж – це продукція історичної, культурної та етнографічної тематики, твори української класики, періодичні видання (журнали, газети), а також матеріали з приватних родинних бібліотек української канадської діаспори. Особливу цінність становлять колекції провідних діячів ОУН – Миколи Плав’юка та Зеновія Книша», – розповіли у музеї.

Ці матеріали мають виняткове наукове та історичне значення для дослідження української діаспори та національно-визвольного руху ХХ століття.

Гуманітарний вантаж налічує понад 16 500 книг і бібліотечних матеріалів.

Музейні працівники кажуть, що фонди будуть опрацьовані після російсько-української війни, а до цього часу зберігатимуться в надійному місці на Тернопільщині.

«Реалізація масштабного проєкту стала результатом плідної праці, яка тривала близько року, щоб зберегти історико-культурні цінності, які ми передамо як безцінний спадок майбутнім поколінням українців», – інформує Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

