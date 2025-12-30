У ДТП на Тернопільщині загинула жінка та двоє неповнолітніх жителів Львівщини. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

ДТП сталася 28 грудня близько 12:00 неподалік села Великий Глибочок.

За попередньою інформацією, 65-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням і його автівку викинуло на смугу зустрічного руху. Легкове авто врізалося у вантажівку Mercedes-Benz Actros із напівпричепом SCHMITZ SKO 24L.

На момент аварії в Peugeot перебувало четверо пасажирів. У результаті удару невістка водія 1985 року народження, його 17-річна онука та її товариш-одноліток від отриманих травм загинули. Кермувальник із сином отримали легкі тілесні ушкодження.

Водія затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Кермувальнику слідчі ГУНП в Тернопільській області оголосили про підозру відповідно до частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

Подобається це: Подобається Завантаження…