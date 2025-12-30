Ще одне молоде життя забрала війна. Роман Майданів із села Озерна був механіком перехоплювачів БЛА. Тепер з небес Роман оберігатиме Україну та дорогих його серцю людей. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«25 грудня 2025 року передчасно зупинилося серце нашого земляка, відданого сина України — Майданіва Романа Богдановича.

Роман народився 2 травня 1987 року, зростав та проживав у селі Озерна. Його шлях захисника розпочався 26 лютого 2025 року, коли він був призваний до лав Збройних Сил України.

Солдат Майданів ніс службу у військовій частині А2615, обіймаючи відповідальну посаду механіка відділення взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів.



На жаль, під час виконання службового завдання у відрядженні, життя нашого захисника передчасно обірвалося. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе. Вічна та світла пам’ять Герою!» – повідомили в Озернянській громаді.

