У Тернополі до 15 років ув’язнення заочно засуджено командира роти бойовиків «днр»
Завдяки доказовій базі, зібраній слідчими Служби безпеки, Тернопільський міськрайонний суд засудив до 15 років позбавлення волі 40-річного жителя Донецька, який брав участь у російській окупації правобережжя Херсонщини.
Також рішенням суду йому заборонено обіймати посади у органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України на такий же строк.
Як встановили слідчі СБУ, у березні 2022 року засуджений добровільно вступив до лав «113 стрілецького полку мобілізаційного резерву днр».
Спочатку зрадник обійняв посаду «командира взводу», однак вже у червні він очолив роту загарбників, які в складі підрозділів російських окупаційних військ підтримували ворожий режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Разом з підлеглими йому бойовиками засуджений особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів та веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.
На підставі зібраних доказів, суд визнав бойовика винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану та здійсненні колабораційної діяльності:
ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України;
ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання засудженого та реального виконання покарання, а термін заборони на право обіймати посади рахуватиметься після відбуття покарання.
Оскільки на даний час зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук, а також проводяться комплексні заходи для притягнення колаборанта до фактичної відповідальності за злочини проти України.
Викриття та документування протиправної діяльності засудженого здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.