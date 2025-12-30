Завдяки доказовій базі, зібраній слідчими Служби безпеки, Тернопільський міськрайонний суд засудив до 15 років позбавлення волі 40-річного жителя Донецька, який брав участь у російській окупації правобережжя Херсонщини.

Також рішенням суду йому заборонено обіймати посади у органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України на такий же строк.

Як встановили слідчі СБУ, у березні 2022 року засуджений добровільно вступив до лав «113 стрілецького полку мобілізаційного резерву днр».

Спочатку зрадник обійняв посаду «командира взводу», однак вже у червні він очолив роту загарбників, які в складі підрозділів російських окупаційних військ підтримували ворожий режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.



Разом з підлеглими йому бойовиками засуджений особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів та веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

На підставі зібраних доказів, суд визнав бойовика винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану та здійсненні колабораційної діяльності:

ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України;

ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання засудженого та реального виконання покарання, а термін заборони на право обіймати посади рахуватиметься після відбуття покарання.

Оскільки на даний час зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук, а також проводяться комплексні заходи для притягнення колаборанта до фактичної відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності засудженого здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

