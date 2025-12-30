У зовсім молодому віці Руслан Стрільчук був командиром інженерно-саперного взводу механізованого батальйону. Він міг би жити, робити кар’єру, бути щасливим. Якби не жорстока війна. Руслан загинув на Сумщині… Проживав юний Герой у селі Сади (Теребовлянщина), а народився у Великому Говилові Хоростківської громади… Легких хмаринок тобі, Руслане…

«З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада втратила ще одного свого Захисника.

21 грудня 2025 року в населеному пункті Віки Сумської області відійшов у вічність лейтенант Стрільчук Руслан Васильович, 08.10.2003 року народження, який був уродженцем нашої громади, а саме села Великий Говилів, проте проживав із родиною в с. Сади Теребовлянського району.

Руслан Стрільчук проходив військову службу на посаді командира інженерно-саперного взводу механізованого батальйону. Віддано служив Україні, мужньо боронив її свободу та незалежність.

Герої не вмирають – вони назавжди залишаються у наших серцях.

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну!» – написали у Хоростківській міській раді.

Завтра, 31 грудня, о 12.00, відбудеться похорон Героя Стрільчука Руслана.

30 та 31 грудня 2025 року у Хоростківській територіальній громаді оголошено Днями жалоби.

