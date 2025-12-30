У місті Красилів, у спортивному залі ДЮСШ імені Героя України Вадима Зеленюка, відбувся Всеукраїнський турнір з гандболу «Різдвяні канікули» серед дівчат 2011-2012 р.н. та молодших.

Три ігрові дні на майданчику вирувала захоплююча та напружена боротьба, за результатами якої чемпіонами турніру стала команда ДЮСШ з ігрових видів спорту (м. Тернопіль). Тернопільські гандболістки продемонстрували характер, дисципліну та командний дух, заслужено здобувши перше місце і золоті нагороди.

У турнірі взяли участь шість команд з різних регіонів України, кожна з яких подарувала глядачам захоплюючі матчі, красиві голи та незабутні спортивні миті.

Кращим гравцем команди була визнана Костів Лідія, яка стала справжнім лідером на майданчику та зробила вагомий внесок у загальну перемогу своєї команди.

