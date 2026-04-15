Під час великодніх свят в Богданівському старостинському окрузі Озернянської громади трапилася дуже неприємна подія. Пошкоджено шкільний автобус Богданівської гімназії, який здійснює підвезення учнів із трьох сіл – Білківців, Сировар та Яцківців.

За повідомленням Озернянської громади, з правої сторони від водія побито цілу секцію вікна. Завдано невиправданих збитків комунальному майну громади, кошти на покриття яких могли би бути спрямовані на покращення якості навчання наших дітей.

«Якщо хтось володіє інформацією щодо людини, яка вчинила даний акт вандалізму, прохання звернутися або до представників поліції, або до сільської ради з метою притягнення порушника до відповідальності», – зазначили в громаді.