Тернопільський обласний центр зайнятості допомагає молодим людям обрати професію, здобути необхідні навички, знайти роботу або розпочати власну справу. Молодь може скористатися профорієнтаційними, консультаційними послугами, пройти навчання чи підвищити кваліфікацію.

Особливу увагу приділено розвитку молодіжного підприємництва. У межах державної програми «Власна справа», яку реалізує Державна служба зайнятості, молоді люди віком від 18 до 25 років можуть отримати до 200 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу без обов’язкової вимоги створення робочих місць – достатньо зареєструватися як фізична особа-підприємець. На Тернопільщині вже 40 молодих людей скористалися цією можливістю, залучивши понад 5,9 млн грн грантових коштів. Завдяки цьому відкрито мінікав’ярні, об’єкти роздрібної торгівлі, бізнеси у сфері послуг, будівництва та онлайн-продажів.

Упродовж січня–березня 2026 року послугами служби зайнятості скористалися 92 безробітні з числа випускників закладів вищої та професійно-технічної освіти. Усі вони отримали інформаційні та консультаційні послуги, а 22 випускники вже знайшли роботу за сприяння служби.

Важливим напрямком роботи залишається профорієнтація молоді. У 2026 році продовжується активна співпраця з органами влади, місцевого самоврядування та молодіжними громадськими організаціями. При обласному центрі зайнятості функціонують молодіжні клуби «Зодіак», «РОМБ успіху», «Час молоді», «Освіта – сьогодні, кар’єра – завтра, успіх – завжди», де молодь має можливість розвивати навички та отримувати практичні знання для професійного зростання.

З початку року профорієнтаційними заходами охоплено 596 студентів. Молодь отримала інформацію про сучасний ринок праці, навчилася складати резюме, готуватися до співбесіди та ефективно презентувати себе роботодавцю. Також учасників інформували про можливості відкриття власної справи та отримання грантів.

Окрема увага приділяється популяризації робітничих професій. У січні–березні профорієнтаційною роботою охоплено 755 учнів закладів загальної середньої освіти, а також їхніх батьків і педагогів. Проведено 300 групових профінформаційних заходів, 34тренінги з розвитку «soft skills», організовано професіографічні екскурсії та інші інтерактивні заходи.

Тернопільський обласний центр зайнятості і надалі працює над тим, щоб кожна молода людина мала можливість реалізувати свій потенціал, знайти роботу до душі або започаткувати власну справу, роблячи свій внесок у розвиток економіки України.