Сьогодні, 28 березня, помер народний артист України Богдан Іваноньків.

Про це родина повідомила на його сторінці у Фейсбуці.

Видатний педагог та музикант пішов з життя після тривалої хвороби.

Богдан Іваноньків народився 20 січня 1945 року в селі Ріпинці Бучацького району. Навчався на відділі народних інструментів Івано-Франківського музичного училища. Закінчив диригентський і вокальний факультети Львівської консерваторії.

Працював художнім керівником і диригентом ансамблю пісні й танцю «Черемош», хорової капели Львівського університету.

Із 1972 року був художнім керівником Тернопільської обласної філармонії, згодом – художнім керівником і головним диригентом Струсівської заслуженої самодіяльної капели бандуристів «Кобзар».

У 1975-1992 роках працював у Тернопільському музичному училищі викладачем відділу хорового диригування, завідувачем відділу та керівник хору.

Згодом був диригентом у Тернопільській обласній філармонії.

Із 1994 – в ТДПУ (нині ТНПУ): старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін, керівник студентської хорової капели, доцент.

Серед його вихованців – заслужені артисти України: Ярослав Лемішка, Борис Репка, Лановий Олег та інші, повідомляє Суспільне.

«Академічну спільноту ТНПУ сколихнула сумна вістка: відійшов у вічність народний артист України Богдан Михайлович Іваноньків. Людина, яка присвятила своє життя музичній творчості. Працюючи на факультеті мистецтв, він виховав не одне покоління здібних вокалістів та диригентів. Його вихованці виступали не тільки на сценах Тернопільщини, а і по всій Україні та за її межами.

Світла пам’ять про видатного педагога та музиканта назавжди закарбується у серцях його колег та його вихованців.

Тепер голос Богдана Михайловича звучатиме в небесному хорі.

Вічна пам’ять видатному музиканту», – написали у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка

Панахида відбудеться 28 березня о 18.00 в капличці церкви Святого Духа за адресою: Тернопіль, вул. Генерала Мирона Тарнавського, 13 та 29 березня об 11.00 за тією ж адресою.

Поховають Богдана Іваноньківа на кладовищі в селі Ріпинці Бучацької громади.