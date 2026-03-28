Михайло Безкоровайний захищав Україну та кожного з нас із початку великої війни. Отримав відпустку. На жаль, у рідному селі серце Воїна зупинилося. Михайлові було 43 роки. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Сумна новина для Васильковецької громади. 25 березня 2026 року згасла життєва зірка Михайла Безкоровайного, 18.11.1982 року народження, жителя села Чабарівка.

Ще в лютому 2022 року він був призваний до захисту нашої держави. Серце Захисника зупинилося під час перебування у відпустці в рідному селі.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Воїна.

Благословенного та світлого польоту душі твоїй, вірний сину України!» – написали у Чортківській РВА.